Wenn man sich selber vergisst

Alzheimer zu erkennen ist für die Angehörigen nicht immer einfach. „Viele Erkrankte bemerken zwar, dass etwas nicht stimmt. Sie überspielen jedoch ihre Vergesslichkeit“, sagt Regina Roller-Wirnsberger, Professorin für Geriatrie an der Medizinischen Universität Graz. „Ein gesunder Lebensstil kann die Art, wie ich altere, mitbeeinflussen“, weiß die Ärztin. „Dazu zählen ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung, also zwei bis drei Mal wöchentlich eine halbe Stunde.“

Soziale Integration, Bildung und lebenslanges Lernen seien außerdem Schutzfaktoren. Heilen kann man Alzheimer nicht, jedoch hinauszögern. In der Memory-Klinik im Wagner-Jauregg Krankenhaus werden Alzheimerpatienten betreut. „In regelmäßigen Abständen kommen Erkrankte zu uns. Wir trainieren nicht nur ihr Gedächtnis, sondern auch das Gleichgewicht oder die kognitiven Fähigkeiten“, sagt Leblhuber. Rund 80 Prozent der Patienten werden privat von Angehörigen betreut, der Rest ist in Altenheimen untergebracht. Josef S. kommt dreimal in der Woche in das „Tagesheim für Menschen im Alter“ des Diakoniewerks in Wels. „Wir trainieren Alltägliches mit unseren Klienten, zum Beispiel Kuchenbacken. Sie werden körperlich und geistig angeregt“, sagt Sylvia Boubenicek, Leiterin des Tageszentrums Wels.