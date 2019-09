Wenn in den Museen wieder die Nacht zum Tag wird

Lentos, AEC oder Augustiner Chorherrenstift St. Florian sind genauso mit dabei wie kuriose, kleinere Häuser, darunter etwa das 1. Österreichische Weihnachtsmuseum oder das Zahnmuseum. Sammelplatz für alle Besucher ist der „Treffpunkt Museum“ am Hauptplatz in Linz. Am 5. Oktober sind dort schon ab Vormittag Programmhefte und Tickets erhältlich. Der „Treffpunkt Museum“ ist auch zentraler Ausgangspunkt der Fuß- sowie der Busrouten. In kurzen Intervallen werden von 18 bis 1 Uhr alle Veranstaltungsorte angefahren.

Gut selektieren und dann rein ins nächtliche Kulturgetümmel.

langenacht.orf.at