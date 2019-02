Wenn die Seele nach Hilfe ruft: Burn-out und Depression

Die Einnahmedauer hängt natürlich von der Schwere der Erkrankung ab. Gerade habe ich eine Studie gelesen, die zeigt, dass Antidepressiva in Kombination mit Omega 3-Fettsäuren, exakt die beiden Säuren EPA und DHA, deutlich rascher und stärker zu einer Verbesserung der Stimmungslage führen. Sie erinnern sich, Omega 3-Fettsäuren habe ich Ihnen schon häufig angepriesen. Sie schützen unter anderem unsere Gefäße und wirken Entzündungen entgegen. In jedem Schwangerschaftspräparat sind sie enthalten, weil sie die Hirnentwicklung des Ungeborenen fördern. Enthalten sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren in fettem Meeresfisch, aber auch in Leinöl. Allerdings können Sie die Mengen, die Sie für die (unterstützende) Behandlung einer Depression benötigen, gar nicht mit Ihrer Ernährung zuführen. In diesem Fall greifen Sie also besser zu Nahrungsergänzungsmitteln aus Ihrer Apotheke.