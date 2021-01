Wenn Augen brennen, jucken und müde sind

Wer viel im Freien ist, schont die Augen

Sieht man sich an, wie sich die Mediennutzungszeit in den vergangenen Jahren verändert, sprich verlängert hat, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass auch die Fehlsichtigkeit zugenommen hat. Das kann Augenarzt Paul Niederberger so nicht bestätigen: „Studien sprechen eine klare Sprache: Bildschirme aller Art können alleine keine Fehlsichtigkeit verursachen. Es gibt dazu allerdings die umgekehrte Information, ebenfalls durch eine Studie belegt: Kinder, die sich viel im Freien aufhalten, leiden seltener unter Kurzsichtigkeit und brauchen seltener eine Brille als jene Kinder, die sich vermehrt drinnen aufhalten. Das liegt daran, dass im Freien das Auge viel in die Ferne sieht.“

Das lasse sehr wohl den Schluss zu, dass Naharbeit, die wir vorrangig drinnen erledigen, also lesen, fernsehen, basteln, handarbeiten, ja auch Computerspielen, eine Fehlsichtigkeit begünstigt, aber der Bildschirm alleine ist nicht der auslösende Faktor.

Viele Menschen empfinden allerdings genau diese trockenen, überlasteten, müden Augen als sehmindernd. Dabei seien das zwei verschiedene Dinge, so Niederberger.