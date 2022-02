Weniger Stress durch ein Leben im Gleichgewicht

von Awai Cheung

Das Leben ist wie eine Welle, so wie der Aktienkurs. Jeder Tag ist anders und es gibt auch mal schlechte Tage. Und das ist gut so.

Vor allem in der aktuellen Situation kann der Körper nicht immer zu 100 Prozent funktionieren. Erschöpfungszustände und Frust sind unsere häufigen Begleiter in dieser Pandemie. In der chinesischen Heilkunst sagt man, dass das Yin und Yang im Ungleichgewicht sind.

Die Frage

Wir befinden uns gerade am Anfang des Jahres 2022 und wir können unser Mindset in kleinen Schritten ändern, so wie es Lothar Seiwert formulierte: „Heute beginnt der erste Tag vom Rest deines Lebens, den du mit einem neuen Zielbewusstsein beginnen kannst.“

Mit einem sehr guten Freund von mir, Andreas Glock (www.andreasglock.de), tausche ich mich regelmäßig über Persönlichkeitsthemen aus. Vergangene Woche hat er mich mit folgender Frage sehr inspiriert: Was ist dir wirklich wichtig? Ich war für gefühlte fünf Minuten sprachlos, weil ich mit dieser Frage nicht gerechnet habe. Beantworten Sie für sich diese Frage in einer ruhigen Minute und Sie werden erstaunt sein, wie Ihre Antwort ausfällt.