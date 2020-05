Welser Parteien gegen Asylheim in Ex-Gästehaus der Polizei

Ein weiteres Asylzentrum in Wels scheint beschlossene Sache“, sagt FPÖ-Stadtrat Gerhard Kroiß. In der ehemaligen Polizeikaserne (Kienzlstraße 15) sollen aufgelassene Gästezimmer künftig in Quartiere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umgewandelt werden. „Ich weiß aus seriösen Quellen, dass die Verhandlungen so weit fortgeschritten sind, dass man sich über den Preis schon geeinigt hat“, behauptet der blaue Kommunalpolitiker. Die Anrainer – großteils Bewohner von Einfamilienhäusern – seien sehr beunruhigt. Kroiß warnt: „Es brodelt in der Kienzlstraße.“

