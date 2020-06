Welser Campierverbot für Roma löst VP-intern Unmut aus

Maximilian Aichern

Damit schlägtCsar aber einen Kompromiss aus, den auch VP-Landeshauptmann Pühringer befürwortet hätte. Nach einem Offenen Brief von Altbischofund anderen Kirchenvertretern, die eine menschliche Lösung forderten, hatte sich der Landesvater an die Messepräsidentin gewandt.berichtete Pühringer von einem Aufsichtsratsbeschluss, der besagt, dass Roma und Sinti so lang am Freigelände campieren dürfen, bis eine Ersatzfläche für sie gefunden sei.

Erfreut teilte Pühringer das auch Heinz Oppitz, dem Sprecher der Plattform Pro Integration, mit: „Ich denke, dass dies die Situation sehr wesentlich entschärft.“

Doch die Stadt-VP verharrt auf ihrem Kurs. „Es ist enttäuschend, dass sich die VP bewusst gegen Kirchenvertreter stellt“, sagt Oppitz.

„Ober sticht Unter – städtische Betriebe haben sich an Beschlüsse des Gemeinderats zu halten“, argumentiert VP-Vizebürgermeister Peter Lehner. Dass er sich damit den Unmut der Landespartei zuziehen könnte, scheint er nicht zu fürchten: „Ich bin den Welsern und nicht der Landes-VP verpflichtet.“ Die Mehrheit der Bevölkerung wolle nicht, dass durchziehende Roma am Messegelände campieren.

Parteikollegin Schulz, die mit ihrem Kompromissversuch nun auch ins Kreuzfeuer der FP geraten ist, will weiter für eine konstruktive Lösung kämpfen: „Polemik schadet allen Beteiligten.“