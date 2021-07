Storch aus Stiegenhaus gerettet

In Wels hat sich Freitagabend ein Storch in ein Stiegenhaus verirrt. Wie er dorthin gelangt ist, war unklar, er dürfte zuvor aber bereits einen halben Tag lang in der Nähe des Wohnhauses herumspaziert sein. Die Feuerwehr brachte den unverletzten Vogel ins Freie. Die Helfer wurden nur durch Zufall auf ihn aufmerksam, weil sie zu einem Einsatz in der Nähe gerufen worden waren, wie die Feuerwehr Wels auf ihrer Homepage berichtet.