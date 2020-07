Leiche in abgebranntem Haus entdeckt

Nachdem die Feuerwehr Dienstagabend in Wels einen Hausbrand gelöscht hatte, fanden die Helfer eine Leiche.

Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um einen offenbar betagten Mann, der in seinem Bett verbrannt sein dürfte. Das Feuer war gegen 18.15 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit Atemschutz in das Haus ging, fand den Leblosen im ersten Stock des Gebäudes.

Fremdverschulden könne derzeit ausgeschlossen werden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch mit. Der Mann habe allein in dem Einfamilienhaus gelebt. Ein Nachbar bemerkte den Rauch und rief die Feuerwehr. Die Unglücksursache war vorerst nicht klar. Experten waren Dienstagmittag noch an der Brandstelle im Einsatz, teilte die Polizei mit.