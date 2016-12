Unbekannte haben einen Zigarettenautomat am Bahnhofsplatz in Haiding im Bezirk Wels-Land in der Nacht auf Samstag gesprengt.

Der oder die Täter erbeuteten dabei das gesamte enthaltene Bargeld und sämtliche Zigarettenpäckchen. Der Schaden steht noch nicht fest, dürfte aber laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mehrere Tausend Euro betragen.