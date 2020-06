Dieb klaute Infrarotkabine auf Energiesparmesse

Noch im Rahmen der Aufbauarbeiten wurde am Dienstag auf der Energiesparmesse in Wels gegen 14.30 Uhr eine Infrarotkabine gestohlen. Der Dieb, er wird auf ungefähr 50 Jahre geschätzt, schlug am Messestand der Firma Gurtner in Halle 10 zu.

Messemitarbeiter beobachteten den Mann, wie er die Zwei-Personen-Kabine, die 1,30 mal 1,30 Meter misst, vollständig in schwarze Folie einwickelte. Danach transportierte er das einfolierte Gerät vermutlich per Hubwagen in einen Lkw. Laut Polizei beläuft sich der verursachte Schaden auf rund 8000 Euro. "Die Infrarotkabine war aus Apfel- und Ahornholz und mehr als 200 Kilo schwer", erläutert Alexandra Gurtner. Es sei die werbewirksamste Kabine am Stand gewesen, deswegen sei der Diebstahl extrem ungünstig. Die Ermittlungen verliefen bis dato erfolglos. Hinweise an die Polizei Wels erbeten.