Wels: Betrunkener E-Scooter-Lenker fuhr mit 73 km/h

In Wels hat eine Polizeistreife am 20. Juni 2026 gegen 22:20 Uhr einen E-Scooter-Lenker angehalten, der auf der Bahnhofstraße auf der falschen Straßenseite in die falsche Richtung fuhr. Bei der Kontrolle des 40-jährigen Italieners aus dem Bezirk Wels-Land bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch; später fiel auch ein Urinschnelltest positiv auf Kokain aus.

Alkohol, kein Helm und kein Erste-Hilfe-Paket

Beamte einer Welser Polizeistreife bemerkten den Mann am 20. Juni 2026 gegen 22:20 Uhr im Bereich der Eisenhowerstraße. Als sie ihn anhielten, fiel ihnen sofort starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Zudem konnte der Lenker kein Erste-Hilfe-Paket vorweisen und trug keinen entsprechenden Sturzhelm.