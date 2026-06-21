Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

Wels: Betrunkener E-Scooter-Lenker fuhr mit 73 km/h

In Wels stoppte die Polizei einen alkoholisierten E-Scooter-Lenker, dessen Fahrzeug 73 km/h erreichte und dessen Kokaintest positiv war.
21.06.2026, 11:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ NOVELLE DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG

In Wels hat eine Polizeistreife am 20. Juni 2026 gegen 22:20 Uhr einen E-Scooter-Lenker angehalten, der auf der Bahnhofstraße auf der falschen Straßenseite in die falsche Richtung fuhr. Bei der Kontrolle des 40-jährigen Italieners aus dem Bezirk Wels-Land bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch; später fiel auch ein Urinschnelltest positiv auf Kokain aus.

Alkohol, kein Helm und kein Erste-Hilfe-Paket

Beamte einer Welser Polizeistreife bemerkten den Mann am 20. Juni 2026 gegen 22:20 Uhr im Bereich der Eisenhowerstraße. Als sie ihn anhielten, fiel ihnen sofort starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Zudem konnte der Lenker kein Erste-Hilfe-Paket vorweisen und trug keinen entsprechenden Sturzhelm.

Motorradunfall: blockiertes Hinterrad führt zu Sturz

Frisierter Scooter und positiver Kokaintest

Aufgrund des massiven Erscheinungsbilds des E-Scooters wurde das Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand gemessen. Dabei ergab die Geschwindigkeitsmessung 73 km/h. Zudem war am E-Scooter eine Plakette angebracht, laut der der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und eine Motorleistung von 2x3000 Watt hat. Weil aufgrund des auffälligen Verhaltens des 40-Jährigen auch eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Urinschnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain verlief. Die klinische Untersuchung verweigerte der Mann.

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare