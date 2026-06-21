Wels: Betrunkener E-Scooter-Lenker fuhr mit 73 km/h
In Wels hat eine Polizeistreife am 20. Juni 2026 gegen 22:20 Uhr einen E-Scooter-Lenker angehalten, der auf der Bahnhofstraße auf der falschen Straßenseite in die falsche Richtung fuhr. Bei der Kontrolle des 40-jährigen Italieners aus dem Bezirk Wels-Land bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch; später fiel auch ein Urinschnelltest positiv auf Kokain aus.
Alkohol, kein Helm und kein Erste-Hilfe-Paket
Beamte einer Welser Polizeistreife bemerkten den Mann am 20. Juni 2026 gegen 22:20 Uhr im Bereich der Eisenhowerstraße. Als sie ihn anhielten, fiel ihnen sofort starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Zudem konnte der Lenker kein Erste-Hilfe-Paket vorweisen und trug keinen entsprechenden Sturzhelm.
Frisierter Scooter und positiver Kokaintest
Aufgrund des massiven Erscheinungsbilds des E-Scooters wurde das Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand gemessen. Dabei ergab die Geschwindigkeitsmessung 73 km/h. Zudem war am E-Scooter eine Plakette angebracht, laut der der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und eine Motorleistung von 2x3000 Watt hat. Weil aufgrund des auffälligen Verhaltens des 40-Jährigen auch eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Urinschnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain verlief. Die klinische Untersuchung verweigerte der Mann.
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