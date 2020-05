Welpenhändler vor Gericht: Betrug mit kranken Hundebabys

Es waren rührselige Texte – verfasst aus der Hundeperspektive – mit denen die Welpen im Internet zum Kauf angeboten wurden. „Wir haben unsere Köfferchen schon gepackt“, „bei Mama und Papa haben wir uns schon verabschiedet“ oder „wir sind ganz toll aufgewachsen mit Streicheleinheiten und Liebe“. Selbstverständlich sei man fachgerecht entwurmt – und als Anreiz speziell für Schweizer Interessenten: „Mein Ziehvater kommt jede Woche mit dem Lkw bis an die Grenze“.

588 Hundebabys soll ein Paar aus dem Mühlviertel binnen drei Jahren auf die Weise großteils ins Ausland verkauft haben. „Die Jungtiere wurden als kerngesund, topfit, entwurmt und gechipt angepriesen – tatsächlich aber sind sie unter widrigsten hygienischen Bedingungen gehalten worden“, betont Staatsanwalt Reinhard Steiner. Er verweist auf die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen und eines veterinärmedizinischen Gutachtens.

Der Gesundheitszustand, der vermeintlich aus professioneller Eigenzucht stammenden Welpen sei generell mangelhaft gewesen. „Etliche litten an hochansteckenden Viruserkrankungen oder Parasiten“, sagt Steiner. Die Schoßhunde seien als reinrassige Malteser, Möpse oder Chihuahuas beworben worden, zum Teil handelte es sich aber um Mischlinge, die unter anderem in Tschechien zugekauft wurden.