Weißhaidinger: Wurf um Wurf näher zum großen Jugendtraum

Denn wenn man sich vom Training her müde fühle, klappe oft der Bewegungsablauf nicht. Deshalb muss die Saison portioniert werden: in Training und in Zeiten, in denen Bestleistungen grundsätzlich möglich sind. „Es gibt Wettkämpfe, die sehr wichtig sind und bei denen man auch Geld verdienen kann“, sagt Weißhaidinger. Das Diamond-League-Finale Anfang September in Brüssel gehört dazu, dort geht es um 50.000 US-Dollar.

Technik, nicht Kraft entscheidet

Weißhaidinger ist 1,96 Meter groß und 147 Kilo schwer, das ist in etwa sein Wettkampfgewicht. Auch wenn Diskurswerfer generell ziemliche „Bröckerl“ sind, sei Kraft nicht das Entscheidende, erklärt er: „Das Wichtigste ist die Technik, daran feilen wir am meisten.“ Diskuswerfen ist eine überaus komplexe Disziplin, in der sich in Sekundenbruchteilen entscheidet, ob ein Wurf gelingt. Um die zwei Kilo schwere Scheibe aus einer dynamischen Drehbewegung heraus über große Distanzen zu schleudern, braucht es maximale Energie, Schnelligkeit, Timing, Rhythmus, Koordination.

Neuralgische Stelle Sprunggelenke

Die Sprunggelenke sind eine besonders neuralgische Stelle, auf sie wirken enorme Kräfte ein. Deswegen muss in einer intensiven Trainingsphase ständig auf die Balance zwischen starker Belastung und Regeneration geachtet werden. Das Wichtigste sei jetzt, gesund zu bleiben und sich nicht zu verletzten. „Das ist die oberste Prämisse“, sagt Weißhaidinger. Zum allgemeinen Wohlbefinden trägt auch das Innviertel bei, wohin es ihn regelmäßig zieht. „ Wien ist nicht so ganz meine Welt. Wenn ich zu lange dort bin, schaue ich, dass ich wieder heimkomme.“ Schließlich kann er dort auch optimal trainieren.