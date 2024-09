Weinbau aus Lust am Experimentieren

Mit Gelassenheit

2006 ist er auf der Gadringer Leitn, einem steilen, nach Süden hin ausgerichteten Hang, mit Grünem Veltliner in das Abenteuer eingestiegen. „Im ersten Jahr war nicht eingezäunt, woraufhin die Rehe am Werk waren“, erzählt er und schmunzelt. Gelassenheit ist eine Eigenschaft Watzingers. Auch geht er mit Bedacht an die Dinge heran. So etwa, als er sich 2009 mit fünf Sorten à fünf Versuchsstöcken an das Projekt Rotwein herangewagt hat.