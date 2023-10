Wehrgrabenkanal in Steyr ohne Wasser: Häuser in Gefahr

Zu wenig Wasser ist oft genauso problematisch wie zu viel Wasser – das ist gerade in Steyr zu sehen. In Steyr trocknete der Wehrgrabenkanal wegen eines Lochs in der Annawehr aus. Durch den niedrigen Wasserstand drohten die Fundamente der anliegenden Häuser auszutrocknen und brüchig zu werden. Auch die Mikroorganismen im Bachbett waren gefährdet. Sie benötigen Wasser, um zu überleben. Die Feuerwehr wurde am Sonntag zu einem Noteinsatz gerufen.

Wasserpumpen gegen Austrocknen

Die Einsatzkräfte sollen mit zwei starken Pumpen aus einem anderen Nebenarm Wasser in den Kanal einleiten, damit eben der Boden nicht austrocknet, bis der Schaden am Wehr repariert werden kann.