Weg vom Meinen und Glauben hin zum Wissen und zur Wahrheit

Die Grundlage der Erkenntnis ist nach Sokrates die Vernunft. Wie viele Entscheidungen werden tatsächlich aus Wahrnehmungen und Interpretationen und weniger aus der Vernunft bzw. aus logischen Überlegungen getroffen?

Fragen sind noch immer die besten Antworten. Sich selber Fragen zu stellen und sie ehrlich zu beantworten, führt in der Regel schneller zum Ergebnis als Wahrnehmungen und Interpretationen. Manager sollten sich auf den Dialog einlassen, sei es der Dialog mit sich selbst oder mit Mitarbeitern, denn nur so gelangen sie zu ihrem Wissen. Viele Mitarbeiter wissen wie es geht und können so dazu beizutragen, dass bessere Entscheidungen getroffen werden. Neben dem Dialog mit den Mitarbeitern sollten sich die Manager auch dem Dalog mit den Kunden stellen.

Was ist ein gutes Unternehmen? Es ist erkennbar und überprüfbar an seiner Unternehmensethik, seiner Wirtschaftlichkeit, seinem Betriebsklima, seinem Management und seinen Mitarbeitern. Ein gutes Unternehmen richtet sein Handeln an ökosozialen und wirtschaftlichen Kriterien aus.

Alois Zangerle ist Unernehmensberater und akademischer Exportkaufmann www.alois-zangerle.at, office@alois-zangerle.at