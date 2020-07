Wasser für 150 Millionen Menschen

Angefangen hat alles 1992 im Keller seines Wohnhauses. "Meine Mischungen habe ich mit einem Kochlöffel umgerührt und in einen Zehn-Liter-Weichspülkanister gefüllt." Dann sei er zur Kläranlage Vorchdorf gefahren, um sein Produkt zu testen. Nach langem Zögern schüttete man eine kleine Menge in den Klärschlamm. Drei Tage später kam ein Anruf, Kubinger möge sofort kommen. "Ich war schweißgebadet, dachte mir, oh Gott, was habe ich angestellt. Dort starrte mich der Klärwärter total entgeistert an. Er sagte, er habe seit 24 Jahren noch nie bis auf den Boden gesehen." Von da an ging alles schnell. Immer mehr Kläranlagenbetreiber wollten das "Zaubermittel", wie es genannt wurde, haben. Aus den Kanistern wurden schließlich Tankwagen.

Seinen 158-Mitarbeiter-Betrieb – Akademikerquote 70 Prozent – sieht Kubinger übrigens nicht als Firma. "Juristisch gesehen ja, aber eigentlich fühlen wir uns wie eine Bewegung." Das mache VTA am Markt unberechenbar. "Obwohl jede Versicherung ausgestiegen ist, haben wir während des Arabischen Frühlings in Ägypten für sauberes Wasser gesorgt. Wenn wir in Nordafrika Akzente setzen wollen, dann machen wir das auch." Sein Forschungszentrum in Rottenbach, nebenbei das größte Fotovoltaik-Gebäude Oberösterreichs, sei inzwischen eine Pilgerstätte für Wissenschaftler und Wirtschaftsdelegationen aus aller Welt.

Kubingers neueste Erfindung heißt übrigens "Ultrafiltration". Bei dieser werden Nanoteilchen mit Ultraschall aufgeladen. "Die Sache ist bahnbrechend. Das wird die Zukunft der Abwasserreinigung in großen Städten." Noch heuer soll das Produkt die Marktreife erlangen.

