Was tun mit Hitlers Geburtshaus?

Und die Familie Pommer besitzt es heute noch, mittlerweile in dritter Generation. Nach dem Krieg beherbergte das Haus eine Stadtbücherei, eine Bankfiliale und zwei Schulen. Seit 1972 ist das Innenministerium der Republik Österreich Hauptmieter des Gebäudes, um zu verhindern, dass sich darin Alt- oder Neonazis ansiedeln. Zuletzt war das Haus an eine Wohn-Werkstätte der Behinderteninstitution Lebenshilfe untervermietet. Als jedoch Umbauten für einen Lift und einen barrierefreien Zugang nötig wurden, verweigerte Gerlinde Pommer die Zustimmung, weshalb die Lebenshilfe im Vorjahr den Vertrag kündigte und in ein für ihre Zwecke geeignetes Objekt übersiedelte.

Doch Frau Pommer bekommt nach wie vor monatlich 4700 Euro, denn das Innenministerium zahlt die Miete, auch wenn das Haus leer steht. Eigenartig ist auch, dass Frau Pommer es 1989 ablehnte, eine vom damaligen Bürgermeister initiierte Gedenktafel an der Fassade des Hauses anbringen zu lassen, angeblich weil sie Angst vor Anschlägen hatte. Worauf ein Mahnstein mit der Aufschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen“ direkt vor dem Haus, auf öffentlichem Grund, aufgestellt wurde.



Der Innsbrucker Politologe Andreas Maislinger hat seit zwölf Jahren ein Konzept für eine Nutzung des Objekts parat. Er schlägt ein „Haus der Verantwortung“ vor, das sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft weist, in dem sich junge Menschen aus aller Welt treffen, Ausstellungen stattfinden. Die zuletzt geführten Verhandlungen mit dem Innenministerium verliefen vielversprechend.