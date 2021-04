Warum es mutig sein kann, Nein zu sagen

von Christa Koinig

Heute geht’s recht gemütlich zu. Kasperl macht sein Mittagsschlaferl, der kleine Drache tollt herum und Omama probiert ein buntes Frühlingskleid an. „Da war ich wirklich sehr mutig“, sagt sie. „Warum mutig?“ frag’ ich. „Weil ich den Mut hatte, das Kleid selber zu nähen, obwohl ich nicht gewusst hab’, ob’s was wird. Ich hab’s halt einfach gemacht.“

Wenn ich das Wort Mut höre, dann fallen mir unweigerlich diese wilden Kerle ein, die vor nichts und niemandem Angst haben. Aber ein buntes Kleid selber nähen? Omama hat meinen fragenden Blick deuten können. „Mut bedeutet nicht nur waghalsige Sachen zu machen, sondern vielmehr, Vertrauen in dich selber zu haben. Wenn du dir etwas vornimmst, musst du davon überzeugt sein, dass alles so wird, wie du es willst. Du darfst dir nicht einreden, dass es schiefgehen könnte, sonst passiert’s am Ende wirklich. Und außerdem, Seppy, kleine Leute sind oft viel mutiger als diese riesigen, grobschlächtigen Kerle.“