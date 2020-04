„Warnzeichen des Körpers auch in dieser Zeit ernst nehmen“

„Wir sehen in unseren Statistiken, dass es aktuell einen signifikanten Rückgang bei Herzinfarkten und Schlaganfällen gibt“, sagt Clemens Steinwender, Vorstand der Klinik für Interne 1/Kardiologie am Kepler Uniklinikum. Zu dieser Entwicklung gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Einer davon bezieht sich auf das Verhalten von Menschen in Pandemie-Zeiten: „Die Bevölkerung ist derzeit stark auf Covid-19 fixiert. Viele trauen sich selbst bei entsprechenden Symptomen nicht, das Gesundheitssystem zu belasten. Da gibt es eine mentale Schwelle. Oder sie haben Angst, sich im Spital mit dem Virus zu infizieren.“