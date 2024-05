Wanderer und Mountainbiker: "Halten sich nicht an Regeln, sind respektlos"

Ein Wanderer mitten im Getreidefeld. Ein Großvater mit seinen Enkeln im abgesperrten Bereich, in dem gerade Holzarbeiten stattfinden. Autos, die Einfahrten versperren und so die Landwirte an der Arbeit hindern. Mountainbiker, die Schanzen und Steilkurven im Wald bauen.

Apropos Wald und Wiese: Auf die geplante Bebauung des Linzer Grüngürtels für die Gebäude der Linzer Digitaluni angesprochen, sagt Landwirt Manfred Pargfrieder: "Das sehe ich sehr kritisch. Ich verstehe natürlich, dass die Uni erweitert werden soll. Prinzipiell bin ich gespannt, was dort passiert."

"Sehen Verbauung kritisch"

Aus dem Büro von Bauernbund-Obfrau und Landesrätin Monika Langer-Weninger heißt es dazu: "Die Entscheidung ist getroffen, das örtliche Entwicklungskonzept zu ändern. Wir wollen natürlich, dass mit der Ressource Boden sinnvoll umgegangen wird. Uns ist deshalb eine verdichtete Bebauung - also in die Höhe und so wenig Fläche wie möglich - am liebsten. Die Verbauung des Linzer Grünzugs sehen wir schon kritisch, weil es ja auch um die Kühlung und Erholung in der Stadt geht."