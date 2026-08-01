Der Brand einer ausgetrockneten Wiese hat Samstagnachmittag in Tragwein (Bezirk Freistadt) aufgrund starken Windes schnell auf ein angrenzendes Waldstück übergegriffen.

Laut Landesfeuerwehrkommando rückten sechzehn Wehren aus. Die betroffene Fläche betrug am späteren Nachmittag rund 1.000 Quadratmeter. Zudem wurde zur Brandbekämpfung ein Polizeihubschrauber angefordert, der aus der Luft löschte. Die Lage schien am späteren Nachmittag unter Kontrolle.