Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

Starker Wind facht Feuer an: Großalarm wegen Waldbrand

In Tragwein geriet eine ausgetrocknete Wiese in Brand. Durch den starken Wind breiteten sich die Flammen rasch auf ein angrenzendes Waldstück aus.
01.08.2026, 16:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Der Brand einer ausgetrockneten Wiese hat Samstagnachmittag in Tragwein (Bezirk Freistadt) aufgrund starken Windes schnell auf ein angrenzendes Waldstück übergegriffen. 

„Mein Urin sieht immer so aus“: Drogenlenker scheitert mit Test-Trick

Laut Landesfeuerwehrkommando rückten sechzehn Wehren aus. Die betroffene Fläche betrug am späteren Nachmittag rund 1.000 Quadratmeter. Zudem wurde zur Brandbekämpfung ein Polizeihubschrauber angefordert, der aus der Luft löschte. Die Lage schien am späteren Nachmittag unter Kontrolle. 

Agenturen  | 

Kommentare