„Mein Urin sieht immer so aus“: Drogenlenker scheitert mit Test-Trick

Ein 20-jähriger Autolenker hat Freitagnachmittag in Thalheim bei Wels versucht, im Zuge einer Polizeikontrolle den Urintest zu manipulieren. Wegen Symptomen einer Suchtgiftbeeinträchtigung sollte der Mann seinen Harn abgeben.

Nach fünf Minuten übergab er den Polizisten den Becher mit einer schaumigen Flüssigkeit mit Essensresten. Der Mann meinte, bei ihm sehe Urin immer so aus. Der Amtsarzt stellte anschließend fest, dass der 20-Jährige unter Drogen stand, so die Polizei.