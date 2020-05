Händeschütteln bis zum Umfallen

Die Autos stehen kreuz und quer, parken am Gehsteig und auf der Wiese. Mit der StVO nehmen es die ÖVP-Anhänger am Mittwochabend in Leonding, Bezirk Linz-Land (OÖ) nicht so genau. Sonst aber ist alles straff durchorganisiert für die Kundgebung von Vizekanzler Michael Spindelegger. Vor dem Eingang spielt die Blasmusik einen flotten Marsch, beim Eingang zur Kürnberghalle verteilen gelb gewandete Helfer Getränke- und Essensmarkerl. Ernüchternder Beisatz für knurrende Mägen: „Die Würstel gibt es aber erst am Schluss.“

Entsprechend diszipliniert haben im Saal schon viele Platz genommen, warten auf den Spitzenkandidaten und die oberösterreichischen Minister Maria Fekter und Reinhold Mitterlehner. Die Stimmung ist gut, aber nicht aufgeheizt. Zunächst demonstriert die ÖVP, wie breit sie in Oberösterreich aufgestellt ist. Alle 109 Kandidaten werden aufgerufen und ziehen in den Saal ein. Bei den Linzern und den Mühlviertlern wird es laut: Sie haben hier ein Heimspiel.