Wagner fordert Rücktritt des Laien-Präsidenten

Bei der Lektüre seiner Tageszeitung platzte dem erzkonservativen Pfarrer von Windischgarsten, Gerhard Maria Wagner, am vergangenen Freitag der Kragen. Die Nachricht, dass Bert Brandstetter, der Präsident der Katholischen Aktion (KA) in OÖ, die gesamtösterreichische KA-Präsidentin Gerda Schaffelhofer zum Rücktritt aufforderte, brachte bei ihm das Fass zum Überlaufen. Sie hatte sich kritisch zum Adoptionsrecht für homosexuelle Paare geäußert. „Dass Brandstetter vom Bischof immer noch nicht abgesetzt wurde, wundert und ärgert mich. Alle, die in Oberösterreich katholisch sind, sollten längst aufschreien und sich das nicht mehr länger bieten lassen“, schrieb Wagner erzürnt auf der Homepage seiner Pfarre.

Im KURIER-Telefonat legt der streitbare Pfarrer nach. „ Brandstetters öffentliche Äußerungen sind für die Kirche eine ständige Provokation. Er gibt nicht wider, was gesamtkirchlich Lehrmeinung ist.“ Wagner rät dem oö. Laien-Präsidenten dringend im Zweiten Vatikanischen Konzil nachzulesen.