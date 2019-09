Vorwärts Steyr: Demütig im Höhenflug

Blau-Weiß Linz muss heute zum FC Juniors. Es geht um mehr als drei Punkte und die Vorherrschaft im Revier. Beide Klubs haben nach sechs Runden zehn Punkte auf dem Konto. Wer gewinnt, darf nach oben schielen; wer verliert, muss sich eher nach unten hin orientieren.

Vertrauen auf die Heimstärke

Juniors-Coach Gerald Scheiblehner baut auf die Heimstärke, schließlich wurden die bisherigen drei Spiele im eigenen Stadion in Pasching gewonnen. „Wir möchten an die Serie anknüpfen.“ Unabhängig davon, ob das gelingt, bleibt für Scheiblehner das Saisonziel unverändert: „In der Liga bleiben. Und die jungen Spieler Schritt für Schritt für die Bundesliga auszubilden.“ Einige seien bereits auf einem guten Weg. Nicolas Meister zum Beispiel, der zuletzt in der U21-Nationalmannschaft überzeugt hat: zwei Spiele, zwei Tore, zwei Assists.

Aufwind für Blau Weiß

Blau-Weiß-Coach Goran Djuricin verspürt nach eher holprigem Start Aufwind. Drei der letzten vier Spiele wurden gewonnen. „Wir liegen genau im Soll“, sagt er. Die Tabelle sei für ihn nicht so wichtig, die Richtung stimme. Speziell im taktischen Bereich habe man bereits einiges weitergebracht, „in der Chancenauswertung müssen wir aber noch besser werden“. Die Boxbesetzung sei noch nicht optimal, bemängelt Djuricin: „Wir haben oft zu wenige Spieler im gegnerischen Strafraum.“

Beide Trainer erwarten heute ein enges, offenes Match und bauen vor. „Blau-Weiß ist ein sehr starker Gegner“, sagt Scheiblehner. „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner“, spielt Djuricin den Ball volley zurück.