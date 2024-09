Vorfreude auf Schwerstarbeit

Zeitig in der Früh wird morgen, Montag, der 18-jährige BORG-Schüler Jonas Klinger (SK VÖEST Linz) hellwach sein müssen. Der Leondinger tritt um neun Uhr in der Klasse bis 81 Kilo an, hat sich persönliche Bestleistungen und im Zweikampf 280 Kilo vorgenommen: „Die Krönung wäre eine Platzierung unter den besten 20.“

Geholfen habe ihr dabei, dass sie die Ausbildung zur Heilmasseurin abgeschlossen hat und seit Sommer im neuen Gesundheitszentrum in Straßwalchen arbeitet. „Dort konnte ich auf regenerative Maßnahmen zurückgreifen und schmerzfrei trainieren.“ Auch sei sie in ihrem Heimatverein unterstützt und motiviert worden.

Luca Modrey

Am Nachmittag ist Raidel in der Klasse bis 71 Kilo an der Reihe, am Dienstag folgt der 19-jährige Sportsoldat Luca Modrey (SK VÖEST Linz) in der Klasse bis 89 Kilo. Er kommt auch aus Leonding und möchte seine Zweikampfleistung auf 300 Kilo steigern. Das würde, hofft er, seine Chance auf einen Platz beim Heeressport erhöhen.

Schließlich ist da noch der Steirer Elias Simbürger (20), der in der Bundesliga ebenfalls für den SK VÖEST Linz stemmt. Komplettiert wird das Quintett durch die Niederösterreicherin Lina Bauer (18).