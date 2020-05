Von Nationalpark-Luchs „Juro“ fehlt seit Monaten jede Spur

Allzu lange will Mayrhofer aber nicht mehr auf ein Lebenszeichen von „Juro“ warten. „Es gibt bereits Pläne, einen neuen Kuder in den Nationalpark zu holen. Eventuell sogar noch bis zur Ranzzeit im Februar.“ Das Luchsmännchen soll diesmal nicht aus der Schweiz geholt werden, um etwaigen Erbkrankheiten durch Inzucht vorzubeugen. Denn wie „Juro“ stammen auch „Kora“ und „Freia“ von dort. Die beiden Weibchen haben in den vergangenen Jahren insgesamt sieben Junge zur Welt gebracht. Die möglichen Väter machen sich rar oder sind bereits tot: Neben Juro wurden auch „Pankraz“ und Altluchs „Klaus“ schon lange nicht mehr gepeilt bzw. in einer Fotofalle geblitzt.