Von Kreisky über Doskozil bis Papst Franziskus

Lugers selbstkritischer Befund: „Das Problem ist: Vieles wird von den Konservativen stimmungsmäßig exakt getroffen, obwohl wir die Antworten auch haben könnten.“ Laut einer Arbeiterkammer-Studie sind 17 Prozent der Menschen armuts- und ausgrenzungsgefährdet, sagt Luger und fragt: „Warum dringen diese Themen in der SPÖ im Bund nicht durch?“ „Wir müssen über die Zukunft der Arbeit reden“, fordert der Bürgermeister eine Rückbesinnung auf das SPÖ-Kernthema, jedoch mit neuen Zugängen. So müsse es jungen, dynamischen Menschen gestattet sein, mehr als 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Sozialstaat und Ermöglichungskultur dürften kein Widerspruch sein. Anders gesagt: Freiheit für die einen und Sicherheit für jene, die tatsächlich den Schutz des Staates brauchen.

Leistung, Aufstieg, Sicherheit

„Leistung, Aufstieg, Sicherheit!“ Um diese Themen müsse sich die Sozialdemokratie annehmen, pflichtet Cap bei. Und um das Thema Migration, ergänzt Luger. „Wir waren in der SPÖ sehr lange nicht in der Lage einzusehen, dass es bei der Integration Probleme gibt.“ Der Bürgermeister nennt ein Beispiel: Rund 70 Prozent der Körperverletzungen in der Stadt würden derzeit mit Stichwaffen begangen. Und das gehe nicht auf das Konto durchziehender Banden. „Die SPÖ ist gut beraten, nicht die Augen vor der Realität zu verschließen und von Pseudodogmen abzugehen, die einmal ihre Berechtigung hatten, uns aber in unserer politischen Entwicklung schaden.“

Konservativste Regierung seit 30 Jahren

Einigkeit herrscht – wenig überraschend – in der Einschätzung der türkis-grünen Koalition. Luger ist „zutiefst davon überzeugt, dass das die konservativste Regierung seit über 30 Jahren ist“. Cap wiederum sieht in den Angriffen von Sebastian Kurz auf die Justiz den ersten großen Fehler des Kanzlers. „Ich bin fassungslos über die Art, wie mit dem Staat, mit der Republik umgegangen wird.“

Rendi-Wagner kommt nicht vor

Lugers Resümee: Die SPÖ habe eine strategische Chance. Denn: „Es gibt in diesem Land eine aufgeklärte, liberale Gesellschaft. Das macht mich so kämpferisch.“ „Siegermentalität“ wünscht sich Cap von seiner Partei. Ansonsten setzt er viel Hoffnung in den Papst, der eigentlich ein Sozialdemokrat sei. Außerdem habe er den Intriganten im Vatikan den Kampf angesagt. Das mag als Ratschlag an Pamela Rendi-Wagner verstanden werden. Die Parteichefin kommt an diesem Abend nicht vor. Immerhin wird sie auch nicht kritisiert, jedenfalls nicht namentlich.

Autor: Gerhard Marschall