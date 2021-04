Von der Hausfrau zur Actionheldin

Er hält eine Stunde durch. Liegt toll in der Hand und hat drei Stufen: Mein neuer Akku-Staubsauger. Rechtzeitig zum Osterputz habe ich ihn mir gegönnt, musste ich mit dem alten Gerät doch schon durch die Räume sprinten. Der Akku war einfach hin.

In Metallicrot und Violett erstrahlt er nun – ohne Werbung machen zu wollen, weiß wohl jede Frau, welche Marke dahintersteckt. Doch das beste an dem Ding: Ich fühle mich wie eine Superheldin! Oder doch wie ein Actionstar? Egal. Der Staubsauger sieht auf alle Fälle aus wie eine Laserpistole aus einem Science-Fiction-Film: Schalte ich „die Maschin“ ein, schlüpfe ich in die Rolle von Tom Cruise im Film „Oblivion“ – nur in weiblich. Jedem Feind – Schmutzpartikel – sage ich den Kampf an. Verkriecht sich einer in den letzten Winkel, transformiere ich den Staubsauger in einen Handstaubsauger und werfe mich damit auf den Boden – Scherz. Mache ich natürlich nicht. Zwinker.

Sind alle Schurken besiegt, pack’ ich den Staubsauger weg und gehe wieder – fast wie Batman – als „normale“ Hausfrau meiner Wege. Bis der nächste Einsatz kommt.