Von Beruf „Goldi“

„Bist du deppat, dös is ja g’fährlich.“ Andreas Goldberger saß der Schreck hörbar in den Knochen. Er war als Vorspringer mit Helmkamera über die Schanze gegangen, kam in der stumpfen Anlaufspur aber nicht auf Zug, konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Das war 2018 in Bischofshofen. Seit dem Wochenende ist Goldberger wieder als ORF-Experte im Einsatz. Vor Ort wird er aber nur bei den Bewerben in Österreich sein, ansonsten wird aus dem ORF-Studio in Wien kommentiert. „Es ist halt alles ein bisschen komisch“, sagt Goldberger. Was fehlen werde, seien die persönlichen Kontakte. „Wenn du mit den Athleten und Trainern reden kannst, bist du viel besser informiert.“ Er werde halt viel telefonieren müssen.