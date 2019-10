Von Adleraugen und Falkenschwingen

„ Christian und Juraj haben selbst schon Adleraugen, die erkennen Vögel am Himmel, die sehe ich noch nicht einmal“, erzählt Falknerin Barbara über ihre Chefs. Christian hat die Höhenmeter im Blut: Mit sieben Jahren hatte er zum ersten Mal einen Falken auf der Faust. Groß geworden neben einem kleinen Falkenhof in der Lobau, baute der 51-Jährige die Adlerwarte Kreuzenstein in Niederösterreich auf. „Ich bin mit dem Kleinen auf dem Schoß an der Kassa gesessen, wir haben damals mit vier Vögeln angefangen“, erinnert sich Christine. Daraus wurde in 25 Jahren eine erfolgreiche Flugshow inklusive internationaler Falkenzucht. 2018 folgte dann die Adlerwarte in Obernberg, auf der mittlerweile 37 Greifvögel immer wieder zum Falkner zurückkehren.