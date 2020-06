Vom „Plastic Valley“ ins Mühlviertel

Beachtlich war auch die Zeitspanne, in der das Werk auf der grünen Wiese entstand. Es wurde in nur neun Monaten hochgezogen. Der Grund für die Eile war ein Auftrage eines großen Kunden. „Wir hatten an den anderen Produktionsorten keinen Kapazitäten mehr frei. Allerdings haben wir zugesagt, in einem Jahr produktionsfähig zu sein", sagt Rainer Perneker, der Geschäftsführer der Greiner Bio One. Auch Ungarn sei als Standort ins Auge gefasst worden.

Angefangen von der Lokalpolitik bis hin zur TMG, der Standort- und Innovationsagentur des Landes Oberösterreich hatten alle großes Interesse daran, die Produktionsstätte in die wirtschaftlich eher strukturschwache Gegend zu holen. „Wir haben verschiedene Förderungen bekommen, unter anderem auch eine für die fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter." Denn anders als in Kremsmünster habe es im Mühlviertel wenige mit einer Kunststoff-Ausbildung gegeben. Insgesamt sind heute in Rainbach 134 Menschen, darunter 12 Lehrlinge, beschäftigt. 90 Prozent der Mitarbeiter stammen aus der Region. Gleich zu Beginn habe es viel mehr Bewerbungen als Stellen gegeben. „Wir waren überrascht, wie groß das Interesse war."

Neben der Produktionshalle steht seit Oktober 2010 auch ein Forschungszentrum. Ein weißer Mantel und blaue Plastiküberzüge für die Schuhe sind oberstes Gebot, betritt man die Laborräume. Es muss sauber sein, denn hier werden maßgebliche Erfindungen gemacht. „Vor einem Monat haben wir einen Schnelltest für die MRSA-Infektion vorgestellt, die durch resistente Krankenhauskeime hervorgerufen wird", erklärt Florian Winner, Geschäftsführer der Bio One Tochter Lambda. Das Unternehmen hat sich auf Infektionsdiagnostik spezialisiert. Im selben Haus ist auch das Clinical Research Laboratory untergebracht, das sich insbesondere der Entwicklung von Speicheltests verschrieben hat.

Und so kommt es, dass hoch qualifizierte Menschen ihren Arbeitsplatz in Rainbach gefunden haben. „Viele Mühlviertler, die bei uns sind, waren vorher in Wien oder Salzburg und wollten zurück in die Heimat. Nur gibt es beispielsweise kaum Stellen für Molekularbiologen in Oberösterreich", sagt Winner. Ohne die Arbeitsmöglichkeiten hätten sie nicht zurückkommen können.