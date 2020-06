Vom Kebabverkäufer zum erfolgreichen Lokalbesitzer

Unternehmer Suat Aslan aus Grieskirchen ist mit seinen Ideen immer am Puls der Zeit. „Es ist schon fast so, als wenn wir in Grieskirchen den Trend in Oberösterreich vorgeben", sagt der 46-Jährige. Mit seinem Lokal „Sichtbar" und dem Sommercafé „Campo" setzt er in der Bezirkshauptstadt neue Maßstäbe. Gerade tüftelt der gebürtige Türke an dem neuen Sommergetränk. „Es wird auf jeden Fall etwas Fruchtiges mit selbst gemachtem Eis", verrät Aslan, der unter dem Namen „ Assi" bekannt ist.