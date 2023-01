"Vollkommen ungeeignet“: Gmunden gegen Unterkunft für Geflüchtete

Insgesamt 57 Menschen wollte das Land Oberösterreich in zwei Unterkünften in Gmunden unterbringen. 25 Geflüchtete aus Syrien sollen in ein Haus am Hochkogel einziehen, 32 weitere Menschen in eine frühere Pension in der Traunsteinstraße (siehe Bild oben).

Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) ist mit der Entscheidung des Landes unglücklich und tat das am Freitag per Aussendung kund. Er wolle „klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen“, dass er beide Unterkünfte „als logistisch vollkommen ungeeignet erachte“, so Krapf.