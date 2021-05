Volle Spargelkraft voraus: Die Saison ist eröffnet

Endlich geht es so richtig los. Heuer ist die Vegetation im Vergleich zum Vorjahr zwei Wochen hinterher, deswegen wurde bis vor Kurzem noch aus dem Folientunnel geerntet. Damit ist jetzt Schluss, es geht ins Freiland für Oberösterreichs 17 Gemüseanbaubetriebe, die auch Spargel produzieren. Einer dieser Betriebe ist das Obstgut St. Isidor in Leonding. In Besitz der Diözese Linz, ist es seit vergangenem Jahr von einem innovativen Trio gepachtet und neu aufgestellt worden.

Sigrid Roitner und Stefan Rohr betreiben den Apfelhof Roiter in Mistelbach, Georg Roithmeier hat ebenfalls einen Obstbaubetrieb in Scharten. Gemeinsam bauen sie nun in Leonding auf 10 Hektar Obst und auf 4,4 Hektar Grünspargel sowie Kartoffeln, Ölkürbisse und andere Ackerfrüchte an. „Wir stellen gerade auf Bio um, nächstes Jahr haben wir dann offiziell Biospargel“, freut sich Stefan Rohr.

Derzeit ist jede Menge zu tun, denn bis 21. Juni wird täglich geerntet. „Die Nachfrage ist riesig. In den ersten Wochen haben den Hofladen um 8 Uhr aufgesperrt und waren um halb neun, spätestens neun schon wieder ausverkauft“, erinnert sich Rohr. Das soll sich ändern, denn das Wetter spielt mit und die zu erntenden Mengen steigen.