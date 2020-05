VKB-Chef in Peru verunglückt

Nach der Erstversorgung wurde der Linzer Bankdirektor von Bergkameraden in das Basislager getragen, von wo er weiter in das Spital der nahe gelegenen Stadt Arequipa transportiert wurde. "Die Stadt liegt aber auf einer Seehöhe von 2335 Metern – vor allem bei Kopfverletzungen scheint das nicht gerade optimal", erklärt Stögmüller. Wagner sei deshalb in die tiefer gelegene chilenische Hauptstadt überstellt worden. Im Deutschen Krankenhaus in Santiago – einem der besten Spitäler Südamerikas – wird er nun intensivmedizinisch betreut. Wagners Verletzungen sind schwer, sein Zustand aber stabil. Wann er zurück nach Österreich geflogen werden kann, stand am Montag noch nicht fest.

"Wir hoffen alle sehr auf seine baldige Genesung", sagt Stögmüller. Wagners Agenden in der VKB werden bis dahin von zwei Vorstandkollegen mitübernommen.