Vier Geschwistern das Leben gerettet

Die 15-jährige Zahraa hat viel Mut bewiesen. Mit einem Feuerlöscher gelang es der beherzten Schülerin, einen brennenden Küchenblock in der elterlichen Wohnung in Traun zu löschen.

Damit rettete das Mädchen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer vier Geschwister. Die fünf Kinder waren alleine zu Hause gewesen. Vater und Mutter hatten kurz Einkäufe erledigt. Der dichte, schwarze Rauch, der sich rasch in der Wohnung bildete, sei lebensgefährlich gewesen, betont Andreas Hellrigl, der Einsatzleiter der Feuerwehr Traun. Die Kinder konnten sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten. „Drei, vier Atemzüge mehr, und alle wären umgekippt“, so Hellrigl.

Der Brand war am Samstag um die Mittagszeit ausgebrochen. Zahraa, die ihre Geschwister im Alter von 13, zehn, vier und eineinhalb Jahren beaufsichtigte, ging in die Küche und sah die Flammen. Ausgelöst wurde das Feuer durch eine überhitzte Herdplatte, auf der ein Kochtopf mit Essen stand. Geistesgegenwärtig holte das Mädchen, das in Leonding zur Schule geht, einen Feuerlöscher, der vor der Eingangstür zur Wohnung hängt, und kämpfte gegen die lodernden Flammen an. Mit Erfolg.



Da sich jedoch immer mehr Rauch bildete, rief sie ihre Eltern und die Feuerwehr an, schnappte die anderen Kinder und flüchtete mit ihnen ins Freie. Alle fünf waren barfuß. Sie wurden von den Einsatzkräften versorgt. Die verrauchte Wohnung musste von der Feuerwehr nur mehr gut belüftet werden.