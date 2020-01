Vier Brände an selber Adresse: Polizei ermittelt

In einem Haus in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) hat es Mittwochabend zum vierten Mal innerhalb von acht Tagen gebrannt. Nach einem Holzstoß und dem Auto vorigen Dienstag und der Garage vor zwei Tagen war diesmal der Keller dran. Die Polizei ermittelt, hat aber keine heiße Spur, wie sie am Donnerstag der APA mitteilte.