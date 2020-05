Vier Black-Metal-Festivals unter braunem Verdacht

Ein „ Nahverhältnis zum Rechtsextremismus“ werfen das oö. Antifa-Netzwerk und der Infoladen Wels mehreren Gruppierungen vor, die am 9. März beim Metal-Festival „ Heidenwahn“ in der Spinnerei Traun auftreten hätten sollen. Allerdings: Seit Dienstag ist fix, dass an dem Tag die Einlasstore geschlossen bleiben. Gleiches gilt für drei weitere Metal-Festivals, die heuer in der Spinnerei auf dem Programm standen.