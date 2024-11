Vielleicht sollte ich doch öfter aufräumen

Es kam so: Wir spielen gerade ein Stück, in dem ein handgestrickter rosaroter Teddybär mit dabei ist. Dazu müsst ihr wissen, dass ich in unserem Puppentheater neben meinen Auftritten auch für die Aufbewahrung all der Dinge verantwortlich bin. Alles muss sauber, ordentlich und griffbereit sein. Leider herrscht bei mir hinter den Kulissen ein sogenanntes kreatives Tohuwabohu. So kam es, dass dieser gestrickte rosarote Teddybär für unser neues Theaterstück unauffindbar war. Die Premiere rückte näher, die Bühne war fertig dekoriert, die Texte waren gelernt und die Puppenspielerinnen probten schon emsig – nur der Teddy fehlte: Panik pur!