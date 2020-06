Viele Hürden für Radfahrer

"Unfälle sind sehr bedauerlich, bei menschlichem Versagen können wir allerdings nichts machen. Auch die Ampeln werden sich nur schwer anders regeln lassen", sagt die Linzer Verkehrsstadträtin Karin Hörzing ( SPÖ). Verbesserungen für Radfahrer im Bereich der Nibelungenbrücke seien angedacht, "aber nur im Rahmen eines Gesamtkonzepts" mit dem Radweg nach Wilhering. Über die Finanzierung habe man sich mit dem Land geeinigt, allein die Radfahrstreifen zu verbreitern bringe allerdings wenig.

Die Radlobby freilich drängt auf eine rasche Lösung "Die Nibelungenbrücke ist ein neuralgischer Punkt für Radfahrer", sagt Vorsitzender Mirko Javurek. Die Radfahrstreifen seien zu schmal, der Abstand zum motorisierten Verkehr zu gering. Auch das abrupte Ende des Radfahrstreifens beim AEC, wo sich die Pedalritter in den Fließverkehr einordnen müssen, stelle eine erhebliche Gefahr dar. Javurek erinnert daran, dass der Radverkehr in Linz im vergangenen Jahrzehnt um 42 Prozent zugenommen habe. Laut Verkehrserhebung werden mittlerweile fast acht Prozent der Wege in Linz mit dem Fahrrad zurückgelegt. "Die Rad-Infrastruktur kommt mit dieser Entwicklung nicht mit", mein Javurek.