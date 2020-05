Viele Gerüchte rund um Paulinas Tod

Am Montag wird Paulina beerdigt. In Bad Ischl in Oberösterreich, wo die 14-Jährige zwei Jahre lang lebte. Und wo sie am Dienstag getötet wurde. Wie berichtet, stehen Paulinas Stiefvater und dessen Sohn unter Verdacht, die 14-Jährige ermordet zu haben. Der 48-jährige Oberösterreicher und sein 19-jähriger Sohn haben ein Tatsachengeständnis abgelegt, wie es die Staatsanwaltschaft Wels formuliert: Sie sollen den Ermittlern gesagt haben, wo sie die Leiche finden werden. Sie wurde am Schwarzensee verscharrt, in Radau bei St. Wolfgang.



Darüber hinaus sollen die mutmaßlichen Täter jedoch wenig gesagt haben. Auch die Justiz gibt sich schweigsam, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, wie es heißt. Fest steht das Ergebnis der Obduktion: Paulina wurde gewürgt und heftig geschlagen. Ein Strick und eine Taschenlampe waren die Werkzeuge, mit denen sie zu Tode stranguliert und geprügelt wurde.



Klare Auskünfte über das mögliche Motiv geben Justiz und Polizei vorerst nicht. Das nährt Gerüchte: Über Missbrauch wird spekuliert, darüber, dass sich Paulinas Mutter deshalb im Dezember von dem Verdächtigen getrennt haben soll.



Von der Justiz heiß es dazu nur vage: An Paulinas Leiche wurden keine offensichtlichen Missbrauchsspuren entdeckt. Das lässt Raum für Interpretationen, denn defintiv ausgeschlossen werden dadurch mögliche sexuelle Übergriffe nicht.