Verübte RAF-Terrorist Überfälle in Linz?

Meyer erlernte den Beruf des Starkstromtechnikers. Deswegen wurde er auch mit dem tödlichen Attentat auf den Vorstandschef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen (59), der mit einer ferngezündeten Sprengladung am 30. November 1989 in Bad Homburg ermordet wurde, in Verbindung gebracht. Ab 1984 war Meyer mit seiner damaligen Ehefrau spurlos verschwunden. Meyer hielt sich 1987 vorübergehend im Libanon auf. Er war 1988 auch bei einem missglückten Sprengstoffanschlag auf US-Soldaten in Spanien beteiligt, dann verlor sich seine Spur wieder.

Beretta als Waffe

Horst Ludwig Meyer wohnte nachweislich mit einer Komplizin seit 1995 in Wien. Am 26. August 1996 wurde mit seiner Pistole, eine Beretta, 7.65 mm, bei einem Überfall in Wien eine Kassierin angeschossen und schwerst verletzt. Die Ermittler gingen 1999 davon aus, dass Meyer geschossen hat.

In Linz wurde die SPARDA-Bank an der Raimundstraße am 28. September 1990 überfallen. Die Beute betrug 867.000 Schilling. Dieselbe Bank wurde ein Jahr später, am 5. September 1991, wieder das Ziel eines Raubes. Der Täter wurde als ca. 30 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, mit Pistole bewaffnet, beschrieben. Er flüchtete mit 400.000 Schilling. Die Personenbeschreibung passt exakt auf Meyer, auch die verwendete Waffe soll die „Beretta“ gewesen sein.

Eine glaubhafte Information an den OÖ-KURIER vor knapp vier Monaten, dass Meyer in Linz 1990 und 1991 der Täter gewesen sein soll, wurde sofort an das Landeskriminalamt (LKA) Oberösterreich weitergeleitet. Doch dann kam die Ernüchterung: Die Akten der beiden Überfälle sind bei der Polizei in Linz nicht mehr auffindbar. Es kann daher ohne Fotos und Spuren von den LKA-Ermittlern nicht geklärt werden, ob Meyer wirklich der Täter war. Die Staatsanwaltschaft Linz wurde von der Polizei über den Hinweis und die bisher erfolglosen Ermittlungen informiert.