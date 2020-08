Lebenslang bedeutet meist 21 Jahre Haft

Nach der bedingten Entlassung eines Sexualmörders, der am 28. April 1990 in Linz eine 17-Jährige niedergestochen und die Sterbende vergewaltigt hatte, fragen sich viele: Wie lange ist lebenslang wirklich? Der Fall hatte vor 30 Jahren beträchtliches Aufsehen sogar in ganz Österreich erregt.

17-jähriges Lehrmädchen

Der damals 25-Jährige wohnte in der Linzer Innenstadt neben dem 17-jährigen Lehrmädchen, das er lediglich vom Sehen kannte. Am 28. April 1990 kam er nach einer Zechtour betrunken in das kleine Haus. Der Arbeiter war alleine in der Wohnung, weil seine damalige Freundin über Nacht ihre Eltern im Mühlviertel besuchte. Als die 17-jährige Nachbarin kurz nach Mitternacht auf die Toilette ging, die sich fatalerweise am Gang befand, hörte dies der Mann und schlich sich mit einem 17 Zentimeter langen Küchenmesser in das unversperrte Zimmer des Mädchens. Dort wartete er hinter der Tür.