Versprechen wollen wohl überlegt sein

Die Schwammerl, die wir heute noch ganz früh gefunden haben, nehmen wir auch mit nach Hause. Daheim gibt’s dann Schwammerlsoße mit Knödeln, hat Omama versprochen. Und Omama hält immer alles, was sie verspricht. Als wir uns jetzt wirklich vom alten Sepp verabschieden, sag’ ich noch einmal zu ihm: „Ich bringe dir das Buch sicher wieder zurück, das verspreche ich. Nächstes Jahr komme ich dich wieder besuchen. Versprochen!“ Da schaut mich Omama streng an, und ich weiß ganz genau, was sie mit diesem Blick sagen will. „Versprich nie leichtsinnig etwas, das du vielleicht nicht halten kannst. Wer weiß, ob wir nächstes Jahr wieder kommen können.“ Kasperl sagt dazu nur „Versprochen ist versprochen, und wird auch nicht gebrochen!“ Und ich verspreche, dass ich nie mehr was verspreche, das ich nicht halten kann.

Autorin Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.