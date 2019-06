Versicherer verspekulierte die Millionen seiner Kunden

Verurteilung. Wegen Urkundenfälschung und schweren Betrugs wurde am Dienstag am Landesgericht Linz ein Versicherungsagent zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Er soll vermögenden Versicherungskunden über vier Millionen Euro herausgelockt und bei Spekulationen mit Aktien in den Sand gesetzt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 57-jährige Angeklagte war anfangs als Mitarbeiter und später als selbstständiger Agent einer Versicherung tätig. Nebenbei spekulierte er mit Aktien und machte damit Gewinne. Um vermögende Versicherungskunden „mitverdienen“ zu lassen, bot er ihnen eine Veranlagung ihrer Gelder an. So soll er von März 1995 bis 2015 Geld angenommen haben, das „hochverzinst“ in einem für „besondere Kunden“ bestimmten Vermögensdepot von „Spezialisten“ verwaltet werde. Der Versicherungskonzern hafte dafür, erklärte der Verkäufer.