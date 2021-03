Verrückte Zweite Liga

Blau-Weiß erfülle somit alle Anforderungen für die höchste Spielklasse, bis auf eine: die Infrastruktur. Zurzeit wird auf der ehemaligen Verbandsanlage in der Neuen Heimat gespielt, die nicht bundesligatauglich ist. Ist das geplante neue Stadion erst einmal fertig, schaue es anders aus. Die Arena mit 5.000 Plätzen wird auf die Lagerhalle des neuen Lutz-Zentrums an der Donaulände gesetzt. Baubeginn soll heuer sein, Fertigstellung im Juli 2023. Bis dahin soll die Mannschaft zusammengehalten und weiter verstärkt werden, sagt Reiter: „Damit wir dann, wenn es möglich ist, aufsteigen.“ Wie den Linzern geht es den meisten Zweitligisten: Der Sprung in die Bundesliga ist zu groß, nur fünf Klubs könnten und möchten hinauf. Aktuell reicht es aber für keinen von ihnen zum Fixaufstieg. Wie Blau-Weiß muss auch Tabellenführer Lafnitz verzichten, der zweitplatzierte FC Liefering darf als Trabant von Red Bull Salzburg sowieso nicht. Lässt sich das Trio nicht mehr verdrängen, muss der bestplatzierte Aufstiegswillige in die Relegation gegen den Letzten der Bundesliga.