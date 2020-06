Vermisster Zehnjähriger wieder aufgetaucht

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften löste am Mittwoch das Verschwinden eines zehnjährigen Buben aus Wilhering, OÖ aus. Nach rund 29 Stunden konnten ihn die erleichterten Eltern wieder in die Arme schließen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Bub zunächst in einem Wald bei Wilhering und dann die Nacht über sogar im Keller des Elternhauses versteckt. Das angebliche Motiv für sein Verhalten: Streitereien wegen nicht gemachter Hausübungen.

Der Bub hatte in der Nacht zum Dienstag in der Wohnung seiner Großmutter in Linz übernachtet. Um 7.30 Uhr Früh war er zu Fuß in Richtung Waldorfschule aufgebrochen. Allerdings ist er dort nie angekommen. Als die Familie davon erfuhr, machte sich große Sorgen und schaltete die Polizei ein.

Bei einer Nachschau am Dienstagnachmittag im Elternhaus wurde der Bub nicht gefunden. Bei der Sichtung von Videoaufzeichnungen am Linzer Bahnhof konnte aber festgestellt werden, dass der Bub in einen Bus gestiegen war. Rund 30 Polizisten versammelten sich am Mittwoch in Wilhering zu einer Suchaktion. Bei der nochmaligen Nachschau im Haus wurde das Kind gefunden.